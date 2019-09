Wto: Cina presenta ricorso contro Usa

(ANSA) - PECHINO, 2 SET - La Cina ha depositato alla World Trade Organization (Wto) un ricorso anche contro gli ultimi dazi Usa che puntano a colpire 300 miliardi di dollari di import di beni 'made in China', in parte operativi dall'1 settembre. Lo ha annunciato il ministero del Commercio in una nota, assicurando che Pechino "difenderà con fermezza i suoi diritti e interessi legittimi", il sistema multilaterale del commercio e l'ordine del commercio internazionale nel rispetto delle regole definite nell'ambito del Wto.