Wsj: 'Confronto Fca-Psa per possibile fusione'

New York, 29 ott. (Adnkronos) - "Fca è in discussione con il gruppo francese Psa in vista di una possibile fusione". A rivelarlo è il 'Wall Street Journal' citando fonti vicino al dossier. Un eventuale accordo tra i due gruppi "potrebbe far nascere un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari". Nelle discussioni, rileva una fonte al quotidiano economico statunitense, "si parla di una fusione tra uguali. Il numero uno di Psa, Carlos Tavares, potrebbe essere il Ceo del nuovo insieme mentre John Elkann, potrebbe diventare il presidente". Bocche cucite dal gruppo francese Psa su eventuali discussioni. "Non commentiamo rumors di mercati", spiega all'Adnkronos un portavoce del gruppo Psa Peugeot Citroen dopo le indiscrezioni del 'Wall Street Journal'.