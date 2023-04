Wrestling e arti marziali, nasce un colosso da 21 miliardi

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Endeavor, la società che controlla la Ultimate Fighting Championship (Ufc), la più importante organizzazione di arti marziali miste, e la World Wrestling Entertainment (Wwe), società di entertainment che si occupa di wrestling, hanno raggiunto un accordo per fondere Ufc e Wwe in una nuova società quotata dal valore di impresa di 21,4 miliardi di dollari. "Insieme saremo un concentrato di sport live e entertainment da più di 21 miliardi di dollari con una base di fan complessiva di oltre un miliardo di persone e grandi opportunità di crescita", ha dichiarato Vincent K. McMahon, presidente di Wwe. Nel 2022 Ufc e Wwe, valutate rispettivamente 12,1 e 9,3 miliardi di dollari, hanno conseguito complessivamente ricavi per 2,4 miliardi e dal 2019 registrano un tasso di crescita annuale del fatturato del 10%. "Questa è una rara opportunità di creare di creare un puro player globale negli sport live e nell'entertainment, costruito per andare dove è diretta l'industria", ha dichiarato Ariel Emanuel, ceo di Endeavor. La Ultimate Fighting Championship è la più importante organizzazione mondiale nel campo delle arti marziali miste (Mma), con oltre 700 milioni di fan e 228 milioni di follower sui social media mentre Wwe è una società quotata che distribuisce contenuti e organizza eventi legati al mondo del wrestling, e i cui programmi possono essere visti in più di un miliardo di case in tutto il mondo. (ANSA).