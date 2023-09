World Green Building Week, la settimana dell'edilizia verde

(Adnkronos) - Dall'11 al 15 settembre va in scena l'edizione 2023 della World Green Building Week, l'evento organizzato dal World Green Building Council che intende promuovere a livello globale l'edilizia sostenibile. Giunta alla 14° edizione, la settimana dell'edilizia verde si concentra quest'anno sul tema #BuildingTheTransition, una sorta di invito rivolto all'intero settore delle costruzioni ad accelerare la transizione green, affrontando le sfide fondamentali di questo momento storico. A cominciare dal contrasto al cambiamento climatico, per continuare con gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite. Ricordiamo, infatti, che il settore delle costruzioni è uno di quelli che maggiormente contribuisce alle emissioni di carbonio e dunque rappresenta uno degli ambiti chiave dove deve avvenire la transizione sistemica in ottica di raggiungimento degli obiettivi di lotta al cambiamento climatico.

In occasione della World Green Building Week sono in programma attività ed eventi in tutto il mondo mirate a sensibilizzare e coinvolgere istituzioni, organizzazioni e cittadini sulle best practice in ottica di sostenibilità ambientale. Nello specifico, il tema #BuildingTheTransition individua tre temi principali su cui intervenire rapidamente:

- Transizione energetica: una dimensione che a livello di edilizia implica la costruzione di edifici sempre più efficienti a livello energetico, che contribuiscano in maniera evidente alla riduzione dei consumi, oltre a diventare essi stessi luogo di raccolta e distribuzione di energia green. Un obiettivo che implica importanti investimenti tecnologici e massicci interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

- Transizione rigenerativa: una dimensione che riguarda l'applicazione di pratiche edilizie sempre più legate al corretto equilibrio tra essere umano e ambiente, a partire dal maggiore rispetto delle biodiversità e dall'adozione sistematica di pratiche di economia circolare.

- Transizione equa: una dimensione che comprende la giustizia sociale come elemento fondamentale per la difesa dei diritti umani e dell'equità di azioni intraprese anche nel settore edilizio.

L'edizione 2023 della settimana dell'edilizia green punta per la prima volta anche sul Global Stocktake, una sorta di rendicontazione che mostra in concreto i risultati sinora raggiunti in attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima e, soprattutto, indica quanto ancora va fatto per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici, per affrontare le incertezze economiche e le sfide umanitarie.