Whirlpool, azienda: al via licenziamenti collettivi a Napoli

Roma, 14 lug. (askanews) - Al via la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napioli. Lo ha comunicato l'azienda al tavolo al Mise convocato dal viceministro, Alessandra Todde. Dal primo luglio scatterebbero così i licenziamenti per i circa 350 lavoratori dello sito campano.Luigi La Morgia, amministratore delegato di Whirlpool per l'Italia, avrebbe spiegato: "Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo". E ancora: "siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più grande investitore e produttore di elettrodomestici in Italia".L'azienda avrebbe dunque deciso di non utilizzare le 13 settimane di cassa integrazione previste dall'avviso comune siglato da Confindustria e sindacati.