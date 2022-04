Welfare, Marano (min.Lavoro): 'Per patronati priorità informatizzazione e mandato telematico'

Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Per il sistema dei patronati priorità sono l'informatizzazione, i controlli affinché siano svolti in automatico, la messa a regime del mandato telematico, la revisione delle tabelle non so se riusciamo a farla. Il sistema dei patronati è tutto pensato in termini cartaceo e presenza fisica e, quindi, forse si potrebbe anche intervenire". A dirlo Angelo Fabio Marano, direttore per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, intervenendo al convegno ‘Il patronato del futuro’, in corso a Roma. "Quando andiamo a fare un controllo - spiega - si controlla 'in loco' il 100% delle pratiche, Inps e Inail ci danno i resoconti ma non sono certificati che possiamo considerare come definitivi". "Non è facile - sottolinea - calcolare l'ammontare del fondo per i patronati, l'80-90% riusciamo comunque sempre ad anticiparlo in corso d'anno".