Webuild: in jv contratto da 1,5 miliardi nell'area di Stonehenge

Milano, 26 mag. (askanews) - La britannica National Highways ha selezionato la joint venture composta da Webuild (42,5%), FCC Construcción e BeMo Tunnelling quale preferred bidder per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta da Amesbury a Berwick Down, vicino Stonehenge. Il contratto è da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro)."Il progetto non solo ridurrà la congestione del traffico lungo questa tratta fondamentale della A303, ma permetterà anche di preservare e valorizzare l'eccezionale valore universale del sito Patrimonio dell'Umanità", ha detto Derek Parody, Project Director di National Highways per la A303. "La joint venture MORE metterà al servizio del progetto una expertise di standing internazionale per la realizzazione del tunnel e delle strade. Le imprese che ne fanno parte sono rinomate su scala mondiale e si avvarranno al meglio anche delle competenze del Regno Unito, utilizzando fornitori e costruttori locali, regionali e nazionali per la realizzazione del progetto".Nel dettaglio, il contratto per l'ammodernamento della A303, tra Amesbury e Berwick Down, include: circa 13 chilometri di strada a doppia carreggiata; un tunnel di circa 3,3 chilometri di lunghezza per il sottoattraversamento del sito Patrimonio dell'Umanità, in prossimità dell'attuale tracciato della A303, ma ad ulteriori 50 metri di distanza dal monumento di Stonehenge, per ridurne l'impatto sulle aree archeologiche e sulla vista dello spettacolo del sorgere del sole durante il solstizio di inverno; una nuova tangenziale a nord di Winterbourne Stoke; svincoli con la A345 e la A360 su entrambi i lati del sito Patrimonio dell'Umanità.La joint venture (MORE) sarà affiancata da un pool di progettisti di livello mondiale, costituito da Atkins, Jacobs e la spagnola Sener, che agiranno in qualità di jv per le attività di progettazione. Il nuovo contratto prevede la realizzazione delle opere civili, strutturali, meccaniche, elettriche e tecnologiche del tunnel, con attività realizzate con TBM, oltre alle opere anche ambientali e alle strutture stradali di accesso alla tratta. La costruzione ha una durata prevista di 5 anni.