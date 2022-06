Webuild, costruire desalinizzatori per acqua potabile dal mare

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Webuild propone un progetto volto a trovare una soluzione definitiva alla scarsità di acqua che attanaglia l'Italia. Il gruppo sta elaborando un progetto, che a breve sarà presentato a governo e istituzioni, con soluzioni concrete attraverso la costruzione di desalinizzatori che producono acqua potabile dall'acqua del mare. "La nostra controllata Fisia ha già realizzato la maggior parte degli impianti di dissalazione in funzione nel Medio Oriente, rendendo possibile la vita in città strappate al deserto come Abu Dhabi o in città ad alto consumo di acqua come Dubai", sottolinea Pietro Salini, amministratore delegato del gruppo di costruzioni, proponendo di finanziare il progetto 'Acqua per la Vita'' "anche facendo ricorso a risorse del PNRR". (ANSA).