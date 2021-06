Webuild: av Houston-Dallas, tra maggiori contratti per infrastrutture in Usa

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - Tra i record della nuova maxi commessa che si è aggiudicata Webuild in Texas, c'è quello di essere uno dei maggiori contratti di infrastrutture negli Stati Uniti. Le infrastrutture dedicate ai trasporti sono al primo posto negli Stati Uniti per l’ammontare dell’investimento nel settore. L’Interstate Highway System, introdotto nel 1956 dal presidente Dwight D. Eisenhower per collegare le città da un capo all’altro del Paese con strade, ponti, tunnel e viadotti, rappresenta il maggior investimento complessivo mai effettuato negli Stati Uniti in un sistema di trasporti, con un valore fino al 2018 pari a 528 miliardi di dollari. Il secondo sistema di infrastrutture con il costo più elevato negli Stati Uniti è stato il cosiddetto Big Dig, il mega-ridisegno della viabilità di Boston completato nel 2007: assegnato nel 1982 per un valore di 2,8 miliardi a vari contractor, alla fine è costato circa 21 miliardi. L’investimento complessivo previsto per il Texas High Speed Rail rappresenta uno dei più importanti contratti di infrastrutture negli Stati Uniti. Texas Central ha firmato un contratto con Webuild Group (Texas High Speed Rail LLC è la società creata da Webuild e la sua controllata statunitense Lane Construction) per progettare e costruire la Texas High Speed Rail.