Washington accoglie Bonomi, omaggio allo stadio del baseball

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GIU - La maglia è quella della squadra dei Nationals di Washington Dc, il 'giocatore' in campo al Nationals Park baseball stadium di Washington Dc ha stampato sulle spalle il cognome 'Bonomi'. E' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a fare il primo lancio della partita contro i St. Louis Cardinals. L'invito a scendere in campo per il 'ceremonial first pitch', tradizione del baseball negli Stati Uniti in cui un ospite d'onore lancia la palla di inizio della partita, è l'omaggio che la Città di Washington ha offerto al leader degli industriali, un benvenuto alla delegazione di Confindustria arrivata per una iniziativa: puntare sulla cultura "come ponte", con l'esposizione di dodici tavole originali del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, per sottolineare e portare avanti il progetto 'Confindustria nel mondo' in occasione dell'apertura di una sede anche a Washington, dopo Kiev e Singapore.

Oggi l'inaugurazione dell'esposizione alla Central Public Library, dove sarà visitabile fino al 20 agosto. Domani verrà inaugurata la sede dell'associazione, a due passi dalla Casa Bianca. Sul maxischermo dello stadio è apparsa ad inizio della partita l'aquila del logo di Confindustria, poi l'annuncio dell'esposizione "Imagining the future. Leonardo da Vinci: in the mind of an Italian genius". Lo speaker ha spiegato e sottolineato l'iniziativa ed ha presentato Carlo Bonomi come "promotore della cultura di impresa", mentre il leader degli industriali, divertito, forse anche un po' emozionato, è sceso in campo per il 'first pitch', lanciare la prima palla. (ANSA). .