Wall Street, seconda giornata di fila da record per l'S&P 500

New York, 2 lug. (askanews) - La seduta a Wall Street è finita in rialzo, cosa che ha permesso all'S&P 500 di mettere a segno la quarta giornata di fila in aumento, la seconda consecutiva in territorio record. In una giornata altamente volatile e poco mossa, gli indici hanno trovato slancio sul finire degli scambi.Il Dow ha aggiunto lo 0,26% a quota 26.786,68. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,29% a 2.973,01. Il Nasdaq Composite ha registrato un rialzo dello 0,22% a quota 8.109,09.I volumi tuttavia si fanno sottili in vista della giornata di domani, quando la seduta durerà tre ore in meno del solito, e quella di giovedì in cui l'America si fermerà per celebrare il giorno dell'Indipendenza.Sullo sfondo restano le incertezze commerciali. Dopo la tregua siglata sabato scorso tra Usa e Cina, l'amministrazione Trump aumenta le tensioni con la Ue ampliando il numero di prodotti che potrebbero subire dazi nell'ambito della lunga disputa sui sussidi che vede sfidarsi i rivali Boeing e Airbus.