Wall Street rimbalza all'indomani della peggiore seduta del 2019

New York, 6 ago. (askanews) - L'azionario americano ha saputo chiudere in rialzo e intorno ai massimi intraday dopo la seduta di ieri, la peggiore del 2019. Gli indici hanno tirato il fiato con lo stabilizzarsi dello yuan, ieri sceso su livelli contro il dollaro che non si vedevano dal 2008. Il fatto che la banca centrale cinese abbia indicato di non volere permettere un ulteriore indebolimento della sua divisa ha per il momento fatto venire meno il timore di una guerra valutaria. Tuttavia, Washington ha formalmente definito Pechino un "manipolatore di valuta".Donald Trump ha cercato di rassicurare. Anche il suo consigliere economico, Larry Kudlow, ha tranquillizato sostenendo che l'economia americana va a gonfie vele, che il presidente Usa è ancora interessato a un accordo commerciale e che i piani per un nuovo round di trattative a inizio settembre nella capitale americana restano validi.Per il DJIA e Nasdaq è stata la giornata migliore dal 18 giugno e per l'S&P 500 dal 4 giugno.Il DJIA ha guadagnato l'1,22% a quota 26.030,40. L'S&P 500 è aumentato dell'1,3% a quota 2.881,78. Il Nasdaq Composite ha aggiunto l'1,39% a quota 7.833,27.