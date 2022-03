Roma, 17 mar. (askanews) - Nuova seduta in deciso rialzo per Wall Street che prende con sollievo le dichiarazioni della Russia sull'esclusione di un rischio default. Prosegue inoltre l'effetto Fed che ieri ha dichiarato essere solida l'economia statuntense. Il Dow Jones ha chiuso gli scambi con un rialzo dell'1,22%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,33%. Bene anche l'S&P 500, in rialzo dell'1,21%.