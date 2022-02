Wall Street chiude in ribasso su attesa rialzi tassi Fed: Dj -1,24%

Roma, 11 feb. (askanews) - Chiusura in ribasso alla borsa di Wall Street a seguito di un balzo dei rendimenti dei buoni del Tesoro e dell'accelerazione delle scommesse del mercato su aumenti dei tassi più rapidi da parte della Federal Reserve. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 438 punti, pari all' 1,24%, a 34.803 punti , mentre il più ampio indice S&P 500 è sceso dell'1,75% e il Nasdaq Composite incentrato sulla tecnologia ha perso il 2,57%.Il CBOE Volatility Index VIX, noto anche a Wall Street come la lancetta della paura, è salito del 19%.Lo strumento FedWatch del gruppo CME suggerisce ora una probabilità dell'88% di un aumento del tasso di 50 punti base quando la Fed si riunirà il mese prossimo, rispetto al solo 33% della scorsa settimana. L'atmosfera è cambiata a seguito dei dati del Dipartimento del Commercio che mostrano un'inflazione in accelerazione a gennaio a un tasso annuo del 7,5% , il maggiore dal 1982.A convalidare i timori del mercato anche le parole del presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, che ha affermato che vuole che il tasso base della Fed sia più alto dell'1% entro giugno, una mossa che richiederebbe tre aumenti consecutivi di 25 punti base, mentre Goldman Sachs prevede sette rialzi entro la fine dell'anno al fine di domare le pressioni inflazionistiche che difficilmente si allenteranno per molti mesi.