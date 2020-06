Wall Street chiude in rialzo ma regna volatilità, Dow Jones +1,9%

New York, 12 giu. (askanews) - Wall Street ha terminato una seduta caratterizzata dall'elevata volatilità in rialzo rimbalzando in parte dalle forti vendite della seduta precedente. Continuano però a pesare i timori per una seconda ondata di contagi da coronavirus dopo l'aumento di casi in alcuni Stati americani. Il Dow Jones ha aggiunto l'1,90%, l'S&P 500 è cresciuto dell'1,31% mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,01%.Gli investitori credono anche che il rally delle ultime settimane sia andato un po' troppo in là, come confermato dalla Federal Reserve. Questa settimana la Fed ha avvertito che la ripresa dell'economia sarà lenta e, nel rapporto sulla politica monetaria diffuso in vista della testimonianza semestrale del governatore Jerome Powell, in calendario per la settimana prossima al Congresso, ha sottolineato come l'outlook sia "straordinariamente incerto".Hanno aiutato alcuni dati macroeconomici migliori delle attese. A maggio i prezzi all'importazione negli Stati Uniti sono aumentati oltre le attese degli analisti (+1% contro previsioni per un +0,7%) mentre la fiducia dei consumatori è migliorata più del previsto a giugno. Il petrolio ha chiuso piatto: il contratto Wti in calo di 0,08 dollari, lo 0,2%, a quota 36,26 dollari al barile.