Roma, 22 mar. (askanews) - Wall Street chiude la seduta in rialzo, con il Dow Jones che guadagna lo 0,74%. Bene anche il Nasdaq, in progresso dell'1,95% e l'S&P 500 che ha guadagnato l'1,19%. In luce oggi il titolo Tesla che ha messo a segno un rialzo di quasi l'8% sull'annuncio dell'apertura del primo impianto di produzione in Europa.