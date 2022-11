Wall Street chiude in rialzo in attesa risultati mid term, DJ +1,02%

Roma, 8 nov. (askanews) - Chiusura in rialzo a Wall Street, dopo una dinamica volatile, ovviamente in attesa della chiusura delle urne, questa notte, delle elezioni di mid term negli Usa. La maggior parte dei media anticipa una vittoria dei Repubblicani, che creerebbe impedimenti sulle politiche economiche e non solo all'amministrazione Biden. Il Dow Jones ha siglato gli scambi con un più 1,02%, l'S&P 500 al più 0,56% e il Nasdaq con un più 0,48%.In calo il biglietto verde con l'euro risalito a 1,007 dollari, sui massimi da circa due settimane. Sui titoli decennali del Tesoro Usa i rendimenti hanno segnato una limatura al 4,14%, mentre le quotazioni del greggio sono nettamente calate, con una inversione delle aspettative sui consumi della Cina a causa dei nuovi casi di Covid che potrebbero spingere il regime di Pechino a nuovi controversi lockdown, il barile di West Texas Intermediate è tornato sotto i 90 dollari.