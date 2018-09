Wall Street chiude in rally nonostante dazi Usa contro Cina

New York, 18 set. (askanews) - Wall Street ha chiuso in rally la seduta odierna. Se ieri gli indici americani erano stati colpiti da sell-off con l'avvicinarsi di nuovi dazi Usa contro la Cina, oggi si sono risollevati. Il fatto che quelle tariffe doganali siano state annunciate (erano attese dal 6 settembre scorso) rimuove un po' di incertezza tra gli investitori, che oggi hanno preferito concentrarsi sul fatto che le misure statunitensi e le contromisure cinesi siano più contenute di quanto si era temuto. Inoltre sono circolate voci di nuovi stimoli nella nazione asiatica.Ieri, a mercati Usa ormai chiusi, il presidente americano ha detto che dal 24 settembre entreranno in vigore dazi del 10% su importazioni cinesi aventi un valore annuo di 200 miliardi di dollari. Il mercato temeva che potesso essere pari al 25%, livello che raggiungerano dal 2019; la gradualità permette ai consumatori Usa di non avvertirne più di tanto l'effetto negativo quando faranno shopping nella stagione natalizia, cruciale per gonfiare i conti delle aziende Usa. Inoltre ne sono stati esclusi alcuni prodotti popolari tra i consumatori tra cui smartwatch e dispositivi Bluetooth. Questo spiega il rimbalzo di titoli come Apple e FitBit.Come ampiamente atteso, la Cina ha risposto con dazi che prendono di mira importazioni americane per 60 miliardi di dollari. Anche in questo caso, la mossa poteva essere peggiore. I dazi, che a loro volta entreranno in vigore il 24 settembre, spaziano dal 5 al 10% contro attese che sarebbero arrivati fino al 25%. I titoli di prodottori americani di gas naturale liquefatto hanno corso perché temevano dazi del 25%.Da parte delle Casa Bianca la retorica non è cambiata. Pur dicendosi "sempre aperto a parlare con la Cina", Trump ha definito gli Usa un "salvadanaio del mondo" e si è detto convinto che la Cina e la Ue "abbiano fregato" il suo Paese. Ora c'è da capire se Pechino invierà una delegazione, magari di basso livello, a Washington la settimana prossima per trattare. Domani nella capitale Usa riprenderanno i negoziati su un nuovo Nafta tra Usa e Canada.Arrivato a guadagnare fino a 255 punti, il DJIA ne ha aggiunti 185 circa, lo 0,71%, a quota 26.247,16; per l'indice delle 30 blue chip è stata la quinta seduta su sei in rialzo. L'S&P 500 ha guadagnato 15,5 punti, lo 0,54%, a quota 2.904,32. Il Nasdaq Composite è salito di 60,31 punti, lo 0,76%, a quota 7.956,11.Le tensioni geopolitiche tra Russia e Israele hanno sostenuto il greggio: a NY il contratto ottobre ha aggiunto l'1,4% a 69,85 dollari al barile.