Wall Street chiude in rally dopo la Fed, DJ +1,55%, Nasdaq +3,77%

Roma, 16 mar. (askanews) - Altalena a Wall Street che dopo alcune esitazioni e perdite di slancio, a seguito degli annunci della Federal Reserve, ha poi ricambiato dinamica e chiuso in rally. A fine scambi il Dow Jones segna più 1,55%, lo S&P 500 più 2,24% e il Nasdaq più 3,77%.La Banca centrale Usa ha alzato i tassi per la prima volta dal 2018, di 25 punti base, ma soprattutto ha impartito una chiara accelerazione alla manovra restrittiva con cui il costo del denaro dovrebbe raggiungere il 2% per fine anno. La Fed giudica economia, lavoro e bilanci societari Usa "solidi" mentre vuole rimettere sotto controllo l'elevata inflazione.