Milano, 13 giu. (askanews) - Chiusura in forte calo per Wall Street: il Dow Jones lascia sul terreno il 2,79% a 30.516 punti, l'S&P500 il 3,79% a 3.753 punti, il Nasdaq il 4,68% a 10.809 punti. A pesare i timori che una politica dei tassi troppo aggressiva da parte della Fed possa spingere l'economia in recessione.