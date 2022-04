Wall Street chiude in calo, timori su stretta monetaria

Roma, 5 apr. (askanews) - Wall Street chiude la seduta in calo sui timori per una prossima stretta sulla politica monetaria dopo le parole della componente del consiglio della Federal Reserve Lael Brainard, che ha invitato a ridimensionare in fretta gli attivi nel bilancio della banca centrale e ad aumentare i tassi perchè l'inflazione "è troppo alta e ci sono rischi al rialzo". Il Dow Jones ha ceduto lo 0,80%, mentre l'S&P 500 ha perso l'1,19%. Anche peggio i titoli tecnoligici, con il Nasdaq che ha lasciato sul terreno il 2,26%. Seconda giornata di rialzi per il titolo di Twitter che oggi ha guadagnato il 2% daopo il rally di ieri innescato dall'ingresso di Egon Musk.