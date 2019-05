Wall Street chiude in calo con timori economia, Dow Jones -0,88%

New York, 29 mag. (askanews) - La seduta di borsa a Wall Street è finita in calo, ma sopra i minimi intraday. Gli investitori sono preoccupati per le conseguenze delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sull'economia. Preoccupazioni dimostrate dall'andamento dei rendimenti dei Treasury: quelli del decennale sono scesi sui minimi da 20 mesi, tanto da valere meno di quelli del titolo a tre anni, cosa che indica i timori di una recessione in vista.Nel settore retail Abercrombie & Fitch ha subito un tonfo (-26,5%) nel giorno di conti migliori delle stime ma di un outlook deludente. Il gruppo chiuderà tre negozi, di cui uno a Milano a marchio A&F.Il Dow Jones ha ceduto lo 0,88% circa a quota 25.142. L'S&P 500 ha perso lo 0,7% a quota 2.782. Il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno lo 0,79% a 7.547.