Wall Street chiude con aggravamento cali, DJ -1,19%, Nasdaq -2,18%

Roma, 11 apr. (askanews) - Wall Street chiude in pesante ribasso. La seduta di inizio settimana era partita subito in negativo e il quadro è andato peggiorando mentre se da un lato si trascina la guerra in Ucraina, dall'altro i continui aumenti dei tassi sui titoli di Stato Usa - oggi i rendimenti dei treasuries decennali sono arrivati al 2,793%, sui massimi da inizio 2019 - mettono sotto pressione l'appetibilità degli asset più a rischio e ad alto rendimento. A fine scambi il Dow Jones ha lasciato sul terreno l'1,19%, l'S&P 500 ha chiuso al meno 1,68% e il Nasdaq con un meno 2,18%.In lieve risalita il dollaro, che nel corso della notte si scambia a 1,0882 dollari.