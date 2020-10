Wall Street brinda a deospedalizzazione-lampo Trump, DJ +1,68%

Roma, 5 ott. (askanews) - Chiusura in forte rialzo a Wall Street, galvanizzata dall'uscita lampo di Donald Trump dal ricovero per Covid. Con uno dei suoi "tweet", il presidente Usa ha annunciato che lascerà l'ospedale oggi stesso: "Mi sento meglio di 20 anni fa", scrive. Al di là delle frasi roboanti, l'apparente superamento di questa fase di incertezza ha innescato forti recuperi sull'azionario e il Dow Jones ha chiuso con un più 1,68%, guadagnando 465 punti base, lo S&P 500 ha chiuso al più 1,80% e il Nasdaq al più 2,32%.Specularmenente si sono smorzati gli acquisti sul dollaro, che spesso accompagnano le fasi di debolezza dei mercati azionari e in serata l'euro risale a 1,1783 dollari, dopo essere arrivato a sfiorare quota 1,18.