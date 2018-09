New York, 20 set. (askanews) - Spinta da Amazon e Apple, la seduta a Wall Street è iniziata in territorio record per lo S&P 500, andato oltre l'ultimo massimo toccato il 29 agosto scorso, pari a 2.914,04 punti. Poco dopo, anche il Dow Jones Industrial Average è riuscito a mettere a segno un record, oltre i 16.616,71 punti dello scorso 26 gennaio. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha subito scritto un tweet: "Congratulazioni Usa!".