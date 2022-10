Von der Leyen, pronti a price cap al gas per l'elettricità

(ANSA) - BRUXELLES, 05 OTT - "Siamo pronti a discutere l'introduzione di un tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera indirizzata ai leader Ue in vista del vertice informale di Praga. Von der Leyen ha anche proposto "di lavorare assieme con gli Stati membri per sviluppare un intervento per limitare i prezzi del gas nel mercato del Gnl", aggiungendo che l'indice Ttf non è più rappresentativo". La presidente dell'Esecutivo Ue ha quindi esortato I Paesi membri e le società importatrici a "intensificare i negoziati con i fornitori affidabili per ridurre i prezzi del gas importato di ogni tipo", e confermato che "la Commissione esaminerà le fonti di finanziamento complementari per aumentare la potenza di fuoco di RePowerEu". Intanto (ANSA).