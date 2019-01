Volkswagen e Ford siglano alleanza globale, primi modelli in 2022

Milano, 15 gen. (askanews) - Volkswagen e Ford hanno siglato i primi accordi formali per realizzare un'alleanza globale per essere più competitivi e affrontare al meglio le sfide del mercato dell'auto. L'alleanza, che non prevede scambi azionari, punta a realizzare a partire dal 2022 pick up di medie dimensioni per il mercato globale e, a seguire, veicoli commerciali per l'Europa. L'obiettivo è quello di ottenere economie di scala e benefici economici per entrambi i gruppi a partire dal 2023. I due gruppi si sono inoltre impegnati a esplorare eventuali collaborazioni nella produzione di veicoli elettrici, nella guida autonoma e nei servizi per la mobilità."Questa alleanza nel tempo creerà valore per entrambi i gruppi e soddisferà i bisogni dei nostri clienti e della società. L'alleanza non solo genererà efficienze significative rafforzando entrambi i gruppi, ma ci darà anche l'opportunità di collaborare nello sviluppo della mobilità del futuro", ha dichiarato il Ceo di Ford, Jim Hackett."Volkswagen e Ford sfrutteranno le rispettive risorse, capacità di innovazione e posizioni di mercato complementari per assistere al meglio milioni di clienti nel mondo. Al tempo stesso, l'alleanza rappresenta un punto di svolta per aumentare la nostra competitività", ha dichiarato il Ceo di Volkswagen Herbert Diess.L'alleanza sarà gestita da un comitato congiunto composto dai due Ceo, Diess e Hackett, e includerà top manager di entrambi i gruppi.