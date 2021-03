Vodafone: nuovo posizionamento del brand, 'Together We Can'

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Vodafone lancia il suo nuovo posizionamento di brand che mette al centro l'interazione tra la tecnologia e le persone per il progresso della società. Questo weekend il gruppo presenterà il suo nuovo claim, 'Together We Can' con un piano di comunicazione che si svilupperà lungo tutto l'anno. La campagna 'Together We Can' sarà lanciata in Italia il 4 aprile con 'La ragazza inarrestabile', uno spot televisivo con protagonista una giovane che pone domande sul mondo che la circonda e sul ruolo che la tecnologia può giocare nel curare le malattie, nel combattere il cambiamento climatico e nel contrastare il digital divide. La campagna si concentrerà sul ruolo di Vodafone nel contribuire a dare una risposta a queste domande grazie all'espansione del 5G, della Giga Network e della connettività nelle zone più remote del mondo, fino al contributo dell'app di Vodafone DreamLab nella battaglia contro il cancro e contro il Covid-19. Il nuovo posizionamento del colosso delle tlc sarà introdotto in 30 Paesi. (ANSA).