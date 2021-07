(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "Il buon andamento della campagna vaccinale sta contribuendo alla ripresa economica anche se l'incertezza resta elevata". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un videomessaggio in occasione della presentazione dell'operatività di Milano Hub. "In questo contesto il settore finanziario può concorrere attivamente al rilancio della nostra economia", aggiunge. (ANSA).