Visco: spread Italia superiore a Spagna-Portogallo, pesa sfiducia

Roma, 16 giu. (askanews) - Lo spread dell'Italia è superiore rispetto a quello di Spagna e Portogallo, una situazione che non riflette i fondamentali dell'economia e risente di una "sfiducia di fondo" dei mercati nei confronti dell'Italia. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui "questi differenziali riflettono una sfiducia di fondo che va contro i fondamentali della nostra economia e che deve far riflettere sulle azioni da intraprendere"."Le ragioni - ha spiegato il governatore - sono legate ai dubbi dei mercati sulla determinazione italiana a entrare nel disegno europeo. Poi ci sono anche effetti di quantità: è indubbio che abbiamo un livello di debito pubblico molto alto"."È necessario però - ha aggiunto Visco durante un seminario web organizzato dall'università Luiss - andare a guardare il debito sovrano valutando l'indebitamento complessivo dei paesi. E il debito privato in Italia è sicuramente basso: bassissimo per le famiglie e basso per le imprese (sotto la media). Anche se sarà in crescita, perchè ci sono interi comparti dell'economia che devono ricevere finanziamenti ponte per un certo periodo".Glv