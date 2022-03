Visco: shock sull'offerta e rischi sulla stabilità finanziaria

Roma, 17 mar. (askanews) - L'economia si trova a fronteggiare "tempi particolarmente difficili: mentre stiamo ancora gestendo le complessità della graduale uscita dalle politiche attuate durante la pandemia, nuovi rischi hanno drammaticamente preso il centro della scena. L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato lo scenario macroeconomico da un giorno all'altro. E nella situazione attuale, anche la stabilità finanziaria si trova ad affrontare rischi significativi". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nell'intervento di apertura della terza conferenza su stabilità finanziaria e regolamentazione, organizzata assieme all'Università Bocconi.Visco è poi intervento nel panel finale della conferenza annuale "The Ecb and Its Watchers". Sull'economia dell'Europa la guerra e le sanzioni sono "un chiaro shock sul lato dell'offerta". E per la politica monetaria della Bce "la questione è se possano verificarsi effetti di secondo livello" sulle dinamiche salariali, per compensare le perdite sul potere di acquisto."Per ora le dinamiche del mercato lavoro non indicano preoccupazioni". A differenza di quanto avviene negli Usa, dove la Fed ha avviato un ciclo restrittivo di politica monetaria. "Nell'area euro è stata ritenuta appropriata una graduale normalizzazione della linea e sono convinto che non siamo rimasti indietro", ha detto Visco, che come tutti i governatori di banche centrali dell'eurozona siede nel Consiglio direttivo della Bce.Visco ha ricordato che l'ultimo Consiglio Bce ha deciso di darsi la massima flessibilità sul futuro della politica monetaria, dato il quadro di elevata incertezza. E "ci sono motivi per ritenere" che le previsioni economiche aggiornate in quella riunione "siano già superate", ha proseguito. "Le prospettive si sono nettamente deteriorate rispetto alla data di chiusura delle previsioni. E' chiaro che le famiglie saranno colpite duramente dallo shock dei prezzi".Infine, le ricostruzioni su un Consiglio Bce diviso tra "falchi" e "colombe" "non hanno alcun senso". "Penso che il dibattito pubblico che si è creato dopo l'ultimo Consiglio su una supposta prevalenza di un tono restrittivo (hawkish) sia fuori linea. Non è che se ci sta un rischio di deflazione e uno agisce contro questo rischio allora è una colomba. E invece se agisce contro un rischio di inflazione eccessiva allora è un falco".