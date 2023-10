Visco lancia un richiamo sul debito pubblico: flessione marginale

Roma, 31 ott. (askanews) - Richiamo del governatore uscente della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sulle prospettive del debito pubblico. In occasione della 99esima giornata del risparmio, organizzata a Roma dall'Acri, ha riconosciuto come l'Italia sia riuscita a realizzare una riduzione "significativa" del rapporto debito-Pil, pari a circa 15 punti dei 20 punti di cui questa voce era aumentata a seguito dei lockdown iniziati nel 2020. Ma "nel prossimo triennio - ha avvertito - la flessione attesa nei programmi del governo è marginale".E successivamente, dopo il 2026 "in assenza di interventi, il rapporto rischierà di salire. In prospettiva - ha infatti spiegato il governatore - il costo medio del debito dovrebbe tornare a collocarsi su livelli più elevati del tasso di crescita nominale dell'economia e diventeranno più rilevanti gli impatti dell'invecchiamento della popolazione sulla spesa sociale".

A fargli eco è stato anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli: "occorre porre un tetto al debito pubblico italiano, che non può crescere in cifra assoluta all'infinito e che sottrae risorse alle iniziative sociali pubbliche e penalizza la competitività internazionale delle imprese", ha affermato, intervendo a sua volta alla giornata del risparmio.Visco ha anche citato la risalita dello spread sui titoli di stato dell'Italia, che deriva da vari fattori ma è superiore a quello di altri Paesi simili e riflette "probabilmente" il fatto che "gli investitori temono per la capacità di sviluppo dell'Italia e percepiscono che, anche per questa ragione, il bilancio pubblico non è ancora in equilibrio".Sui timori attorno al debito italiano, secondo Visco "si può partire dalla considerazione che l'economia italiana dispone di fondamentali nel complesso solidi". Il risparmio del settore privato è elevato e il suo debito è contenuto. "Il nostro sistema produttivo, pur caratterizzato da ritardi e inefficienze, mostra vitalità e capacità di competere sui mercati globali; lo conferma la posizione patrimoniale netta sull'estero del Paese, che è tornata positiva già dalla seconda metà del 2020 ed è oggi pari a circa il 5 per cento del prodotto".In questo quadro "una rapida riduzione del disavanzo che preservi, come prima ricordato, la qualità della spesa, rafforzerebbe la sostenibilità a lungo termine del nostro debito pubblico - ha proseguito il governatore - ciò rappresenta il contributo principale che la politica di bilancio può e deve dare alla tutela del risparmio delle famiglie italiane , non solo di quello investito direttamente in titoli di Stato. Ma la sfida più importante per il Paese resta quella di realizzare riforme e investimenti capaci di spingere verso l'alto il tasso di crescita potenziale".