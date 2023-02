Visco invoca unità di intenti Bce, governi e parti sociali eurozona

Roma, 17 feb. (askanews) - Nell'area euro serve "unità di intenti" tra governi, banca centrale e parti sociali in questa fase, perché bisogna evitare che si inneschi una "rincorsa" a scaricare lo shock energetico, che invece va considerato come "una tassa da assorbire ineludibile", tutelando i più vulnerabili. Va evitata una spirale prezzi-salari perché questo spingerebbe la Bce a una linea più restrittiva. E' l'appello lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco nel suo intervento al dibattito sul libro dello scomparso Gianni Toniolo, "Storia della Banca d'Italia", organizzato dall'Università Ca' Foscari a Venezia."I salari reali devono aumentare, per carità, ma deve avvenire attraverso la crescita, gli investimenti e la produttività: questo è cruciale", ha detto al termine del suo lungo intervento, che ha ripercorso diversi episodi della storia di Bankitalia citati nel libro."La Bce, 20 ministri delle Finanze, i sindacati di 20 paesi e le associazioni delle industrie 20 paesi" devono cercare di operare con questa unità di intenti. "La sfida è molto forte - ha riconosciuto Visco - ma secondo me è ineludibile. E se non ci si riesce la politica monetaria progredirà in modo restrittivo".Nel quadro attuale di "volatilità estrema" si è verificato questo aumento del prezzo del gas e dell'energia che "è assimilabile a una imposta sulla nostra economia, ma non solo quella italiana: tutta l'economia europea"."Parlo da membro del Consiglio direttivo della Bce e con quel cappello - ha proseguito Visco - dico che dobbiamo evitare una ricorsa nel tentativo di spostare questa tassa dall'uno all'altro, la dobbiamo riassorbire e il più in fretta possibile. Se questo significa salari reali negativi è vero, e bisogna redistribuire risorse ai più colpiti. Ma non possiamo aumentare il costo del lavoro a cui poi seguirebbe un aumento dei prezzi", ha detto Visco in riferimento ai rischi di spirale tanto temuti dai banchieri centrali. "Dobbiamo evitare questo trasferimento, questa propagazione".