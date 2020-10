Visco: debito Italia sostenibile, Pil trimestre meglio del previsto

Milano, 16 ott. (askanews) - Il debito italiano "come ho detto più volte è sostenibile" e "stiamo osservando dati relativi al Pil del terzo trimestre migliori di quanto previsto". E' quanto ha affermato il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervistato da Bloomberg Tv. Ma, alla luce anche dell'aumento dei contagi, "ci aspettiamo degli 'stop and go', quindi dobbiamo essere preparati", ha sottolineato, per questo le politiche fiscali e monetarie "devono rimanere accomodanti".L'Italia, ha detto ancora Visco, ha anche problemi strutturali che "ora ha l'occasione di affrontare", facendo "buon uso" dei fondi europei in arrivo.