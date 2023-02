Verso aiuti di Stato Ue di crisi e transizione per il green

ANSA Lavoro - BRUXELLES, 01 FEB - La Commissione Ue ha inviato agli Stati per consultazione una bozza di proposta per trasformare il quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in un quadro temporaneo 'di crisi e transizione' per facilitare e accelerare la transizione verde. La proposta, parte del Piano industriale Green Deal, mira a garantire un accesso più rapido ai finanziamenti per le imprese attive nell'Ue, a stimolare una più rapida introduzione delle rinnovabili, e a sostenere la decarbonizzazione dell'industria e la produzione di attrezzature per la transizione verso lo zero netto. Le nuove disposizioni saranno in vigore fino al 31 dicembre 2025. "Il fondo per la sovranità si incentra su una idea: abbiamo bisogno di progetti europei comuni che si basino su tecnologie all'avanguardia e vogliamo garantire che queste siano disponibili in tutta l'Ue", ha detto Ursula von der Leyen presentando il piano industriale europeo. "Per questo progetto comune è necessario uno strumento di finanziamento comune europeo. Riesamineremo il bilancio pluriennale ma con gli Stati membri dovremo valutare altre possibilità di finanziamento. I principi sono chiari, poi parleremo a discutere delle tecniche di finanziamento". (ANSA).