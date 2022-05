Veronafiere, Federico Bricolo nuovo presidente

(ANSA) - VERONA, 17 MAG - Federico Bricolo, 56 anni, è il nuovo presidente di Veronafiere SpA per il triennio 2022-2025. L'elezione è avvenuta oggi nel corso dell'assemblea dei soci che, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, ha provveduto anche a eleggere i sette componenti del nuovo Cda e i due vicepresidenti. Oltre a Bricolo, il board dell'ente scaligero è composto da: Romano Artoni (vicepresidente), Maurizio Danese (presidente uscente, e numero uno di Aefi), Matteo Gelmetti (vicepresidente), Alberto Segafredo, Alex Vantini, Mario Veronesi. Veronese, classe 1966, Bricolo ha alle spalle una lunga carriera nelle istituzioni, che lo ha portato a ricoprire incarichi di primo piano sia nell'ambito del Governo, come sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, sia in Parlamento: tra questi, quelli di segretario della Commissione bicamerale d'inchiesta Antimafia, vicepresidente del Gruppo parlamentare della Lega Nord alla Camera, presidente del Gruppo dei Senatori della Lega al Senato. Il nuovo organismo che guiderà Veronafiere è per Bricolo "un Cda di indiscusse capacità imprenditoriali e nel segno della continuità aziendale". (ANSA).