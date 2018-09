Venturi (HPE): stiamo andando verso la data driven society

Cernobbio: (askanews) - "Oggi il mondo sta affrontando forse la più grande rivoluzione industriale a cui è andato incontro nella storia. E questa rivoluzione sta portando tutto il mondo verso dei nuovi lidi. Questo nuovo lido si chiama Data driven society , ovvero la società intera che è guidata dai dati. Abbiamo una serie di componenti: uno è la moltitudine dei dati, un altro sono le tecnologie per poter leggere questi dati; c'è infine la cultura nel capire cosa fare di questi dati per interpretarli al meglio nel proprio business e nella propria attività. Per far funzionare questa data driven society i paesi devono portare avanti delle politiche di open data, per far sì che i dati della comunità vengano messi a disposizione di tutti. Altro componente importante sono le infrastrutture tecnologiche che devono essere fatte in modo diverso. I data center vanno ridisegnati sia dal punto di vista hardware e software. Qui ci sono i vari componenti, tra cui l Intelligenza Artificiale che è un pezzettino ma non è il più importante. Tutti i vari componenti devono orchestrarsi assieme. C è tutto un nuovo mondo da scoprire. Chi saprà usare gli strumenti della data driven society avrà i super poteri. E l uomo come al solito sarà al centro di questa trasformazione . Lo ha detto il presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio.