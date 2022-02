Venti di guerra mandano ko le Borse, corrono petrolio, gas e oro

Milano, 22 feb. (askanews) - Il precipitare della crisi ucraina manda ko i listini azionari, mentre corrono i prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato i 97 dollari al barile per la prima volta dal 30 settembre 2014, del gas (salito fino a 80 euro Mwh) e dell'oro, bene rifugio per eccellenza, che si porta sui massimi degli ultimi nove mesi a 1,913 dollari l'oncia. Ieri sera il presidente russo Putin ha annunciato il riconoscimento delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e ha autorizzato l'invio di truppe russe in quelle regioni, seppur formalmente per funzioni di "peacekeeping".Gli indici asiatici hanno chiuso tutti in rosso: maglia nera a Hong Kong (-2,88%), su cui sono pesati anche i timori di un nuovo giro di vite sulle aziende tech da parte di Pechino. Tokyo ha perso l'1,71%, Taiwan l'1,38%, Seul l'1,35%, Shanghai lo 0,96%, l'indice cinese Szse l'1,29%. Apertura pesante anche per le Borse europee: a Milano l'indice principale Ftse Mib ha segnato in avvio un ribasso del 2,6% e un minimo toccato a 25.329 punti, per poi attestarsi a -1,5%. A meno di un'ora dall'avvio delle contrattazioni, Francoforte cede l'1,6%, Parigi l'1,2%, Madrid l'1,4%, Londra lo 0,9%. La Borsa di Mosca, dopo il tonfo di ieri e un'apertura a -8%, segna un calo del 5% a 1.151 punti, riportandosi sui livelli di ottobre 2020, mentre prosegue il crollo del rublo, schizza sopra quota 80 sul dollaro.