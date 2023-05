Venerdì si chiude su Ita-Lufthansa, scade la proroga

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Si avvicina il d-day per Ita Airways. Venerdì prossimo la nuova compagnia di bandiera, nata dalle ceneri di Alitalia, dovrebbe fare il suo ingresso nell'universo Lufthansa. Scade, infatti, il 12 maggio la proroga della trattativa in esclusiva tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza della newco al gigante tedesco.

In origine il periodo di esclusiva doveva concludersi il 24 aprile ma poi i tedeschi avevano chiesto una breve proroga, concessa dal Mef, azionista unico di Ita. Il "focus è sul prezzo" ma "l'operazione nella sua struttura è definita", è stato spiegato nei giorni scorsi. Se tutto andrà secondo le attese, Ita Airways entrerà in un universo Lufthansa che comprende Air Dolomiti, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International, Lufthansa Regional, Lufthansa CityLine, Edelweiss Air, Eurowings e Lufthansa Cargo. (ANSA). .