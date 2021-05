Vaccini, Von der Leyen: sospensione brevetti non risolve carenza

Roma, 7 mag. (askanews) - La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha confermato stasera la posizione di apertura dell'Ue rispetto al dibattito sulla sospensione temporanea dei brevetti proposta dagli Stati Uniti, ma ha anche avvertito che non servirà ad aumentare le dosi dei vaccini di cui tutto il mondo ha bisogno ora, nel breve termine, rilevando che ci sono altre soluzioni a cui lavorare per risolvere questo problema immediato."Penso che dovremmo essere aperti alla discussione sulla sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuali sui vaccini. Ma alla fine di questa discussione - ha detto la presidente della Commissione, rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa al termine del summit sociale dell'Ue a Porto - dovremo guardare alla questione con uno sguardo a 360 gradi; perché abbiamo bisogno di vaccini ora, e ne abbiamo bisogno per il mondo intero. E nel breve e medio termine - ha sottolineato - la sospensione dei brevetti non risolverà i problemi: nel breve e medio termine non porterà una singola dose di vaccino"."Quindi - ha chiesto la presidente della Commissione - di cosa abbiamo bisogno nel breve-medio termine? Prima di tutto, della condivisione dei vaccini; in secondo luogo, dell'esportazione dei vaccini che sono stati prodotti; e, terzo, di investimenti nell'aumento della capacità di fabbricazione dei vaccini".Sul primo punto, "chiaramente l'Unione europea ha già cominciato a usare il suo meccanismo di condivisione dei vaccini: per esempio adesso è stata in grado di consegnare 650.000 dosi ai Balcani occidentali, e siamo lieti del fatto che il meccanismo di condivisione dei vaccini sia stato predisposto ora anche per i paesi del vicinato orientale"."Poi - ha continuato von der Leyen - c'è la seconda questione: l'esportazione. L'Unione Europea è l'unico continente, l'unica regione democratica di questo mondo che sta esportando su larga scala: attorno al 50% di ciò che è stato prodotto in Europa è stato esportato verso circa 90 paesi, inclusi quelli del programma Covax" per i paesi a reddito medio-basso."Circa 200 milioni di dosi, finora - ha ricordato -, sono stati esportati e circa 200 milioni consegnati alle popolazioni europee. E noi invitiamo tutti quelli che sono impegnati nel dibattito sulla sospensione dei brevetti a unirsi a noi, a mostrare la volontà di esportare una larga parte di ciò che è prodotto nelle loro regioni"."Il terzo punto - ha indicato infine la presidente della Commissione - è l'investimento nelle capacità; e non solo, nel nostro caso, in quella europea, ma anche lavorando con le società farmaceutiche per investire nelle capacità" produttive dei vaccini altrove, "per esempio per creare gradualmente questa capacità in Africa", ha concluso.