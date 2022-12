Vacanze invernali slow: i trend dell’inverno 2022-2023 per chi ama l’atmosfera autentica della montagna

L’inverno è iniziato con le prime, provvidenziali nevicate sui comprensori dell’arco alpino che hanno permesso apertura di molti impianti sciistici, ben prima dell’inizio di dicembre. Una manna dal cielo, è proprio il caso di dirlo, per gli appassionati di discese e sci di fondo, che costituiscono gran parte dei vacanzieri che soggiornano in montagna d’inverno.

Anno dopo anno però è cresciuta sempre più la quota di turisti che, anche d’inverno, cercano un’esperienza diversa ad alta quota. Anche in montagna infatti è arrivato il trend del turismo slow, la vacanza lenta che mette da parte la frenesia del volere vedere e fare tutto nel minor tempo possibile per assaporare pienamente lo spirito e l’atmosfera dei luoghi alpini.

La montagna d’inverno è un luogo davvero magico, poco conosciuto da chi vive in città: distese innevate, foreste ombrose, freddo pungente e ritmi di vita animale, vegetale e umana che rallentano. Senza dimenticare ovviamente tutti gli eventi legati alle festività natalizie, a partire dai visitatissimi mercatini di Natale. Per una volta dunque perché non lasciare gli sci a casa e andare in montagna per viverla e scoprirla lentamente, a passo d’uomo? Tra le tendenze delle vacanze invernali 2022/2023 c’è sicuramente una grande ricerca d’autenticità, soprattutto per chi ha deciso di partire rimanendo entro i confini nazionali.

Come saranno le vacanze invernali degli italiani

Lentezza, autenticità e italianità: secondo i primi riscontri sulle prenotazioni già effettuate, questi sono i tre capisaldi che guideranno le scelte degli italiani che si godranno una piccola pausa dal lavoro, organizzando una vacanza invernale.

La montagna rimane la regina dell’inverno, ma sempre più vacanzieri decidono di viverla a stretto contatto con il territorio, da percorrere a piedi o con i mezzi di trasporto locali, scoprendo piccoli centri, l’artigianato e la cucina locale o affidandosi a guide esperte per escursioni invernali indimenticabili. Lontano dall’atmosfera ingessata e dai listini prezzo inaccessibili degli hotel, sempre più italiani scelgono di affittare una casa in loco. Questa soluzione permette di risparmiare sul prezzo finale della vacanza e di essere indipendenti nella pianificazione d’orari, spostamenti e preparazione dei pasti.

Tra le ricerche più gettonate online dai vacanzieri italiani ci sono quelle relative a case e appartamenti vacanza in Trentino-Alto Adige. La regione montana vede così ripagati sforzi ormai decennali di venire percepita molto più di un semplice paradiso per sciatori, ampliando l’offerta turistica in ogni direzione possibile, fino a diventare meta ambita per tutto l’anno. Un’ottima rete d’infrastrutture permette di raggiungere con facilità i principali centri abitati ad alta quota e di spostarsi con facilità, per visitare più mete in pochi giorni. L’alternanza tra piccoli paesini montanari, cittadine dall’antica storia e aziende depositarie di una secolare tradizione enogastronomica rendono il Trentino-Alto Adige la meta ideale per quanti amano le vacanze lente, a piedi o in bicicletta, scandite da tappe golose tra un’escursione e l’altra.

Esiste poi un’offerta variegatissima di camminate, escursioni, itinerari che rendono possibile immergersi nel cuore naturale della regione, avvicinandosi all’essenza più autentica della vita montana. Con le ciaspole o con gli scarponcini si possono esplorare i sentieri di montagna o i boschi, quale che sia il livello di allenamento e l’età dell’escursionista.

Seppur colloquialmente considerate un tutt’uno, i territori della provincia di Trento e della provincia autonoma di Bolzano vantano specificità che li rendono molto differenti tra loro. Per questo motivo, molti turisti decidono di esplorare entrambi nel corso di una prima vacanza esplorativa, per poi tornare in quello più affine ai propri gusti.

Il Natale è sempre in famiglia

Per gli italiani il Natale si conferma una festa da vivere al fianco dei propri cari, in un’atmosfera domestica di familiarità e convivialità. La sera della vigilia e la mattina di Natale vanno passate al fianco dei propri cari, preparando da mangiare, condividendo un pasto sostanzioso e godendosi la gioia dei più piccoli alle prese con i loro regali.

Una tendenza di nicchia sta diventando via via più popolare e l’inverno 2022/2023 potrebbe essere quello della svolta per la vacanza di Natale in famiglia da trascorrere in chalet e baite in montagna. Se la famiglia non vuole dividersi non significa che si debba rinunciare alla vacanza, soprattutto a Natale e Capodanno. Una delle tendenze nascenti degli ultimi anni è il soggiorno ad alta quota proprio nei giorni dei grandi pranzi in famiglia. Nei siti specializzati infatti si trovano in affitto chalet e baite per ogni esigenza: dalle coppiette che vogliono passare un Natale magico lontani da tutto e da tutti ai nuclei familiari che vogliono trascorrere il Natale insieme in un contesto diverso dal solito. Molti degli chalet e delle baite in affitto sull’arco alpino sono abitazioni di grandi dimensioni, adatte ad ospitare dai 4 ai 6 ospiti, ma anche molti di più. Si tratta di abitazioni dall’aspetto tradizionale ma con tutti i confort e i piccoli lussi della modernità, senza dimenticare la vista mozzafiato sulle valli e sulle cime circostanti. Se per un colpo di fortuna dovesse nevicare qualche giorno prima di Natale, l’atmosfera sarebbe ancor più magica.

Le famiglie più curiose hanno già sperimentato questa soluzione, che permette di godersi un cambio d’aria senza rinunciare alle vacanze in famiglia e a un costo molto contenuto rispetto a un soggiorno in tradizionali strutture alberghiere. Quando si hanno a tavola figli adolescenti che hanno voglia di fare un po’ di festa o appassionati all’ultimo stadio di discese che passano il Natale con il muso pensando alle cime innevate, affittare uno chalet o una baita è una soluzione che fa felici tutti. I nonni e i genitori avranno la famiglia riunita a tavola e i più intraprendenti nel pomeriggio e la sera potranno godersi un po’ i dintorni e le vicine piste da sci.

Questa soluzione poi permette di far passare un Natale diverso anche ai più anziani e refrattari agli spostamenti. Si prepara tutto il pranzo di Natale, lo si impacchetta e con il proprio mezzo di proprietà si arriva fino al proprio chalet, come se fosse una casa per le vacanze di proprietà. Per un Natale davvero indimenticabile poi si può anche organizzare una cena o un pranzo preparati da uno chef a domicilio; un percorso di degustazione dei prodotti e dei vini tipici della zona, affinché per una volta anche le mamme, le mogli e le donne di casa possano godersi il Natale senza affaticarsi.