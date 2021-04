Usa, Yellen: necessaria tassa minima globale sulle società

Roma, 5 apr. (askanews) - Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, sostiene la necessità di creare una tassa minima mondiale per tutte le società, affinché evitino di trasferire la loro sede per motivi fiscali. "Stiamo lavorando con i Paesi del G20 per trovare un accordo su una tassa minima globale che possa fermare la corsa al ribasso", dirà oggi Yellen nel suo intervento al Chicago Council on Global Affairs, secondo le anticipazioni del suo discorso pubblicate dalla stampa americana.L'imposizione di una tassa minima globale per le società consentirebbe alla nuova amministrazione Usa di aumentare le entrate fiscali per finanziare il piano per le infrastrutture da 2.250 miliardi di dollari."La competitività", secondo Yellen, "è qualcosa di più del modo in cui le società che hanno sede negli Stati Uniti si comportano nei confronti di altre società nelle offerte globali di fusione e acquisizione". Per il segretario al tesoro, si tratta infatti di assicurarsi che "i governi abbiano sistemi fiscali stabili, che raccolgano entrate sufficienti allo scopo di investire in beni pubblici essenziali e rispondere alle crisi", ma anche che "tutti i cittadini condividano in egual misura l'onere del finanziamento del governo".