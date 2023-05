Usa, Yellen: default catastrofico, porterebbe crisi costituzionale

Milano, 7 mag. (askanews) - Il mancato intervento del Congresso Usa sul tetto del debito potrebbe scatenare una "crisi costituzionale", causando "una catastrofe economica e finanziaria", con conseguenze sui mercati finanziari e sui tassi di interesse. Lo ha affermato il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen.

La Yellen ha ricordato come gli Stati Uniti potrebbero andare in default sui loro obblighi già il 1 giugno se il Congresso non si occuperà del tetto del debito. "I negoziati non dovrebbero svolgersi con una pistola puntata alla testa del popolo americano", ha proseguito. "Il default è catastrofico per gli Stati Uniti. Se dovessimo fare default sul nostro debito, l'impatto sui tassi di interesse sarebbe terribile"."Sarebbe la prima volta che gli Usa non riescono a effettuare i pagamenti dovuti. Dobbiamo alzare il tetto del debito per evitare la calamità economica", ha sottolineato.