Usa, su trattative debito ancora 'serie differenze'

Roma, 20 mag. (askanews) - La Casa Bianca e i negoziatori repubblicani hanno ripreso i colloqui sul tetto del debito degli Stati Uniti dopo una breve pausa di venerdì che ha scosso i mercati finanziari. Il presidente della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy ha affermato che i negoziati al Campidoglio sono ripresi, ma la Casa Bianca segnalato 'gravi differenze'. I repubblicani avevano sospeso i colloqui ore prima, accusando la Casa Bianca di richieste "irragionevoli". Lo riporta la Bbc.Senza un accordo, gli Stati Uniti potrebbero andare in stato di insolvenza sul loro debito di 31,4 migliaia di miliardi di dollari. Ciò significherebbe che il governo non potrebbe più prendere in prestito denaro o pagare tutti i suoi conti.Il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che il default potrebbe iniziare il 1° giugno.

Lo speaker McCarthy ha detto a Fox Business venerdì sera: "Torneremo nella stanza stasera. Ma è molto frustrante se vogliono entrare nella stanza e pensare che spenderemo più soldi l'anno prossimo rispetto a quest'anno. Non è giusto e non accadrà".McCarthy ha aggiunto di non aver parlato con il presidente Joe Biden, che parteciperà al vertice del G7 in Giappone e tornerà a Washington domenica dopo aver interrotto il suo viaggio all'estero.Garret Graves, il principale negoziatore repubblicano, ha detto ai giornalisti di aver avuto una "discussione sincera su numeri realistici, un percorso realistico in avanti e qualcosa che cambia davvero la traiettoria del problema della spesa e del debito di questo paese". La Casa Bianca ha suggerito che le due parti fossero ancora lontane da un accordo.Parlando a una conferenza stampa a Hiroshima, l'addetta stampa Karine Jean-Pierre ha dichiarato: "Abbiamo serie divergenze. E questa continuerà ad essere una conversazione difficile. Non ci perdiamo". La portavoce ha anche messo in dubbio che i repubblicani del Congresso vogliano seriamente ridurre il deficit e raggiungere un accordo "ragionevole".Il mancato aumento del tetto del debito rispetto al limite attuale potrebbe portare gli Stati Uniti a sospendere i pagamenti delle assicurazioni sociali e gli stipendi dei dipendenti federali e militari. Il default minaccia anche di devastare l'economia globale, influenzando i prezzi e i tassi dei mutui in altri paesi.La pausa nei colloqui di venerdì è stata ampiamente considerata come uno stratagemma negoziale a Capitol Hill, ma i mercati finanziari statunitensi hanno sussultato di fronte allo sviluppo, chiudendo in territorio negativo ieri pomeriggio. Il Dow ha perso lo 0,3%, l'S&P 500 lo 0,1% e il Nasdaq lo 0,2%.