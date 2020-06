New York, 18 giu. (askanews) - Il superindice dell'economia statunitense (LEI), redatto dal gruppo di ricerca privato Conference Board, è cresciuto a maggio del 2,8% a 99,8 punti, dopo il calo record di marzo (-7,4%) e quello di aprile (-4,4%). Le attese erano per un rialzo del 2,4 per cento.