Usa, a settembre +336.000 posti di lavoro, molto oltre le attese

New York, 6 ott. (askanews) - Rapporto sull'occupazione di settembre di molto superiore alle stime, negli Stati Uniti. Il mese scorso sono stati creati 336.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 170.000 posti. Il dato di agosto è stato rivisto da +187.000 a +227.00; luglio è stato rivisto da +157.000 a +236.000.La disoccupazione è confermata al 3,8% come nel mese scorso (non rivista). Le attese erano per un dato del 3,7%. I salari orari medi sono aumentati di 7 centesimi, lo 0,21%, a 33,88 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 4,15%. La settimana media lavorativa è rimasta confermata a 34,4 ore. La partecipazione della forza lavoro è stata pari al 62,8%, come nel mese precedente.