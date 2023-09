Usa, scende a 47,9 punti Pmi manifatturiero ad agosto

New York, 1 set. (askanews) - L'indice sull'attività manifatturiera statunitense è sceso in agosto, un po' meno delle stime, ma è comunque rimasto ad un livello associato a una contrazione del settore. Il dato - stilato da Ihs Markit - che ne misura l'andamento è sceso, in lettura finale, a 47,9 punti dai 49 di luglio. Le attese erano proprio per un dato a 47 punti, pari inoltre alla lettura preliminare. Un dato al di sopra dei 50 indica un'espansione rispetto al mese precedente, mentre uno al di sotto dei 50 indica una contrazione.