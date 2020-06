Usa sbattono la porta in faccia all'Ue sulla Digital Tax

Roma, 18 giu. (askanews) - Schiaffo all'Unione europea dagli Usa sulla digital tax. Con una lettera inviata ai ministri delle finanze di quattro Paesi europei, tra cui vi sarebbe anche l'italiano Roberto Gualtieri, il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha affermato che le discussioni sono in stallo, che non vi sono le basi nemmeno per una intesa di interim e che, sostanzialmente, gli Usa non hanno tempo da perdere sulla questione. Lo riporta il Financial Times, secondo cui la missiva è data lo scorso 12 giugno."Cercare di affrettarsi su questo tipo di discussioni rappresenta una distrazioni da questioni ben più importanti", è la secca affermazione di Mnuchin, che ha inviato la sua missiva anche al cancelliere dello Scacchiere Gb, Rishi Sunak, al francese Bruno Le Maire e al ministro della Spagna. Mnuchin ribadisce la minaccia di rappresaglie se qualcuno dovesse procedere a imporre unilateralmente digital tax su giganti tecnologici Usa."Questa è una fase in cui i governi di tutto il mondo dovrebbero concentrarsi sul gestire le ricadute economiche del Covid-19, afferma Mnuchin. Nella lettera, sempre secondo il quotidiano, l'esponente Usa sarebbe invece più possibilista sull'ipotesi di creare una tassazione minima globale sulle imprese entro fine anno.La comunicazione sembra stroncare le speranze di un accordo sulla base delle ipotesi formulate dell'Ocse. E la posizione Usa è per certi versi diametralmente opposta a quella dell'Ue, che a più riprese ha affermato che l'accresciuto fabbisogno conseguente alla pandemia aveva aumentato anche la necessità di creare una digital tax. Più volte di recente, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha ripetuto che in assenza di un accordo globale entro fine anno l'Ue procederà a elaborare una sua proposta per procedere su questa tassa.