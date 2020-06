Usa: posti lavoro settore privato -2,76 milioni a maggio

New York, 3 giu. (askanews) - A maggio, altri 2,760 milioni di persone hanno perso il lavoro nel settore privato statunitense, a causa del coronavirus; il dato però è sensibilmente migliore rispetto alle attese.Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati persi 2,760 milioni posti di lavoro rispetto ad aprile, mentre le stime erano per un calo di 8,750 milioni di unità. Ad aprile, erano stati persi 19,6 milioni di posti di lavoro (in ribasso dai 20,2 milioni della prima stima), il dato peggiore mai registrato dal rapporto.Nel settore dei beni c'è stato un ribasso di 794.000 unità, in quello dei servizi c'è stato un calo di 1.967.000 posti di lavoro. Secondo Adp, le aziende di piccole dimensioni (con meno di 50 dipendenti) hanno registrato un calo di 435.000 posti di lavoro, quelle di medie dimensioni (con 50-499 dipendenti) un ribasso di 722.000 e quelle grandi un calo di 1,6 milioni di posti di lavoro.