Usa, pesa effetto coronavirus: 1,508 milioni nuovi disoccupati

New York, 18 giu. (askanews) - Prosegue l'effetto coronavirus sulle richieste dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Il numero dei lavoratori che per la prima volta ne hanno fatto richiesta, la scorsa settimana, è diminuito di 58.000 a 1,508 milioni di unità, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 1,3 milioni. Il dato della settimana precedente è stato rivisto da 1,542 a 1,566 milioni di unità.